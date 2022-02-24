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ЕС намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества

© AP Photo/Francisco Seco

ЕС намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества - Боррель.

Военная операция на Украине
В Сочи отменили 28 рейсов по инициативе авиакомпаний
В их числе рейсы в Краснодар, Ростов и Москву
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