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Торги акциями на Мосбирже снова приостановили

Торги акциями на Мосбирже снова приостановлены - данные торгов.

Молния
В Telegram произошел сбой
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