Байден объявит о санкциях против крупных российских банков 24 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг намерен объявить о введении санкций против крупных российских банков и физических лиц, а также мер экспортного контроля. Об этом сообщил в эфире журналист телекомпании CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По его словам, санкции будут включать "меры экспортного контроля, ограничивающие экспорт американских технологий в Россию", что будет иметь негативное влияние в том числе на военную отрасль.

"Мы также ожидаем санкций в отношении российских банков", - продолжил журналист и отметил, что речь идет о "более крупных финансовых институтах" по сравнению с теми, которых коснулись рестрикции, введенные США во вторник. Кроме того, ожидается введение "дополнительных санкций в отношении членов окружения [президента РФ] Владимира Путина", а также членов их семей.