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РЖД зафиксируют стоимость билетов и назначат дополнительные поезда из южных городов России

Решение приняли на фоне приостановки полетов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. РЖД зафиксируют стоимость билетов и назначат дополнительные поезда из южных городов России на фоне приостановки полетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров", - отметили в холдинге.
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