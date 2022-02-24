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Обновлено 

Сбер опроверг приостановку операций с ценными бумагами

В банке сообщили, что "это сбой сайта"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Информация о приостановке операций "Сбера" с ценными бумагами и о якобы включении банка в санкционные списки США не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Это сбой сайта, информация не соответствует действительности", - отметили в банке.

Ранее Bloomberg со ссылкой на Сбербанк сообщил, что кредитная организация включена в список блокирующих санкций США, приостанавливает операции со всеми ценными бумагами и переведет валютные средства клиентов в другие банки.

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Молния
В Telegram произошел сбой
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