Ситуация в обменных пунктах Москвы спокойная

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ситуация в московских обменных пунктах спокойная, паники и ажиотажа вокруг обмена валют нет, передает корреспондент ТАСС.

По состоянию на 10:30 в обменных пунктах столицы ситуация спокойная, очередей нет. Не замечен был интерес россиян к валютообменникам на бульваре Дмитрия Донского и в районе Марьино. В центре Москвы, на Тверской улице, также пункт обмена валют не пользуется популярностью среди прохожих.

При этом в одном из отделений Сбербанка в Пресненском районе Москвы есть небольшая очередь на обмен валюты - из 7-8 человек.

По данным на 10:21, курс доллара находится на уровне 87,99 рублей (+8,4%), курс евро - на отметке 98,9 рублей (+7,85%).