"Ямал" вернет пассажирам средства за отмененные рейсы в Краснодар

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" вернет средства за билеты на отмененные рейсы в Краснодар. Также можно будет переоформить билеты на более поздние даты, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейсы авиакомпании "Ямал" в аэропорт Краснодара, запланированные к вылету в период с 24 февраля по 2 марта 2022 года, отменены. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или переоформить билеты на более поздние даты вылета в кассах и на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.

Вокруг ситуации на Украине ранее работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе была приостановлена.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.