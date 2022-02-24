Расписки Сбербанка на Лондонской бирже рухнули на 75%

Военная операция на Украине

МИД КНР: необходимо обеспечить безопасность энергетики в мире на фоне ситуации на Украине

Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин отметила, что в сложившейся ситуации крайне важно не допустить нарушения глобальных цепочек поставок

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