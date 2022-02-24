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Расписки Сбербанка на Лондонской бирже рухнули на 75%

© Владимир Гердо/ТАСС

Расписки Сбербанка на Лондонской бирже рухнули на 75%, обновив минимумы 2014 года - данные торгов.

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