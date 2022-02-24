Участник Nord Stream 2 напомнил о праве предъявить требования о компенсации

"Если ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" будет предотвращен из-за политического вмешательства, мы предполагаем, что проектная компания сможет предъявить требования о компенсации. В настоящее время Wintershall Dea не видит разумного сценария, в котором политическое вмешательство возможно без выплаты компенсации", - отметила компания.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - может потребовать компенсацию, если газопровод не будет запущен из-за политики, говорится в годовом отчете Wintershall Dea (один из финансовых инвесторов "Северного потока - 2").

Wintershall Dea указала, что сценарий, в котором "Северный поток - 2" не будет запущен или проектная компания не сможет обслуживать кредиты, является маловероятным. Но даже при таком развитии событий компания ожидает, что все договорные обязательства перед финансовыми инвесторами будут выполнены.

"В целом геополитические риски сохраняются и могут иметь последствия для сроков коммерческого запуска "Северного потока - 2", - заключила Wintershall Dea.

Накануне германский концерн Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") заявил, что не планирует подавать иски к властям ФРГ или Еврокомиссии в случае заморозки "Северного потока - 2", поскольку выступает лишь финансовым инвестором, а не акционером проекта. При этом у компании также нет причин полагать, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи иска.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что отказ от "Северного потока - 2" может привести к потерям для ряда компаний из ЕС - партнеров "Газпрома" по проекту, они могут обратиться в суд за компенсацией.

Во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.