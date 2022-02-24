Экс-премьер Финляндии уходит из набсовета Сбербанка

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Экс-премьер Финляндии Эско Ахо выходит из состава наблюдательного совета Сбербанка на фоне событий на Украине. Об этом он сообщил в четверг газете Turun Sanomat.

"Сегодня я начал действия по выходу из набсовета", - сказал он. По его словам, он сделает это "немедленно".