Экс-премьер Финляндии уходит из набсовета Сбербанка

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Экс-премьер Финляндии Эско Ахо выходит из состава наблюдательного совета Сбербанка на фоне событий на Украине. Об этом он сообщил в четверг газете Turun Sanomat.
"Сегодня я начал действия по выходу из набсовета", - сказал он. По его словам, он сделает это "немедленно".
Аско указал, что это решение связано "с общей ситуацией", в результате которой такие действия с его стороны является необходимыми. Он был переизбран в набсовет в 2020 году.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.