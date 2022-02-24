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Цена никеля на LME превысила $25,3 тыс. за тонну впервые с мая 2011 года

По данным на 11:09, цена на металл росла на 4,01%, до $25 тыс. 375 за тонну

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в четверг превысила $25,3 тыс. за тонну с 3 мая 2011 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 11:09 мск, цена на металл росла на 4,01%, до $25 тыс. 375 за тонну. К 12:15 мск стоимость никеля замедлила рост, металл торговался на уровне $25 тыс. 325 за тонну (+3,81%).

В то же время акции "Норильского никеля" - крупнейшего производителя высокосортного никеля в мире - в ходе торгов на Московской бирже демонстрировали отрицательную динамику. По данным на 12:15 мск, стоимость акций компании падала на 21,51% к предыдущему закрытию, до 16,6 тыс. руб. за бумагу.

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