СМИ: запуск "Северного потока - 2" возможен без сертификации со стороны регулятора ФРГ

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" теоретически возможен и без сертификации со стороны Федерального сетевого агентства ФРГ. Размер штрафа в таком случае составит до €1 млн. Об этом в четверг сообщила газета Handelsblatt .

Ранее в четверг вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что не видит перспектив запуска газопровода "Северный поток - 2" в средне- и краткосрочной перспективе. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он сообщил, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. При этом он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".

В 2021 году предыдущее правительство ФРГ направило германскому регулятору, который проводит сертификацию газопровода, доклад, в котором говорится, что он не угрожает энергобезопасности Германии. Накануне этот доклад был отозван из-за ситуации в Донбассе, это означает остановку процесса сертификации на неопределенный срок. Как заявил министр Хабек, данный шаг не является по своей сути санкционным и сам по себе не останавливает проект навсегда. В течение нескольких месяцев, по его словам, доклад будет отправлен в новой редакции с учетом ситуации на этот момент.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе. Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.