КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Молдавия закроет свое воздушное пространство с 13:00 мск по рекомендации Высшего совета безопасности (ВСБ) республики в связи с событиями на Украине. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в своем Telegram-канале в четверг.

"Принимая во внимание ситуацию в регионе, ВСБ рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Управление гражданской авиации выполнит рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12:00 (13:00 мск - прим. ТАСС). Все рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты", - написал Спыну.

Ранее в четверг президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство республики планирует обращение к парламенту с просьбой о введении режима чрезвычайного положения в стране.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.