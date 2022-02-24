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Канцлер Австрии подтвердил, что "Северный поток - 2" заморожен

Канцлер Австрии подтвердил, что "Северный поток - 2" заморожен из-за операции России на Украине.

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