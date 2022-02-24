Субсидии производителям хлеба поступят в регионы до конца марта

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ планирует довести субсидии на производство хлеба в регионы до конца марта. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании коллегии Минсельхозпрода Татарстана в четверг.

"У нас наметилась тенденция роста цен потребительских на хлеб. Для того чтобы поддержать наших хлебопеков, для того чтобы создать им определенный уровень комфорта в их деятельности, но при этом стабилизировать цены на хлеб, мы повторим меры прошлого года, то есть будем делать субсидии на килограмм хлеба. Постановление у нас уже на выходе. Надеюсь, что до конца марта мы доведем соответствующие субсидии до регионов. И регионы смогут уже доводить их до получателей, до наших хлебопеков", - сказала Лут.

Она отметила, что в прошлом году компенсации составляли 2 рубля за килограмм, в этом году - 2,5 рубля.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба. В прошлом году на эти цели хлебопекам было выделено 1,8 млрд рублей. Указанные меры позволят сохранить рентабельность производителей базовых продуктов питания и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной продукции, считают в Минсельхозе.