Тинькофф банк отмечает повышенный спрос на снятие валюты в банкоматах

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Тинькофф банк фиксирует повышенный спрос со стороны клиентов на снятие валюты в банкоматах. Все операции проводятся без ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Наблюдаем повышенный спрос на снятие наличной валюты, пополняем банкоматы в усиленном режиме", - сказали в пресс-службе.

В банке подчеркнули, что все системы работают в штатном режиме. "Операции клиентов - физических и юридических лиц проводятся без ограничений. "Тинькофф" располагает достаточной ликвидностью, является системно значимой финансовой организацией и гарантирует защиту всех средств клиентов и обеспечивает работоспособность всех систем для клиентов", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным на 12:57 мск, курс доллара находится на уровне 84,01 руб. (+3,51%), курс евро ускорил рост до 94,05 руб. (+2,56%), следует из данных Московской биржи.