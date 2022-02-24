{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Тинькофф банк отмечает повышенный спрос на снятие валюты в банкоматах

В банке подчеркнули, что все системы работают в штатном режиме

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Тинькофф банк фиксирует повышенный спрос со стороны клиентов на снятие валюты в банкоматах. Все операции проводятся без ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Наблюдаем повышенный спрос на снятие наличной валюты, пополняем банкоматы в усиленном режиме", - сказали в пресс-службе.

В банке подчеркнули, что все системы работают в штатном режиме. "Операции клиентов - физических и юридических лиц проводятся без ограничений. "Тинькофф" располагает достаточной ликвидностью, является системно значимой финансовой организацией и гарантирует защиту всех средств клиентов и обеспечивает работоспособность всех систем для клиентов", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным на 12:57 мск, курс доллара находится на уровне 84,01 руб. (+3,51%), курс евро ускорил рост до 94,05 руб. (+2,56%), следует из данных Московской биржи.

Теги
Россия
"Юникредит" приостановил выдачу потребкредитов до 4 марта
При этом банк не приостанавливал открытие вкладов
Читать полностью