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Мишустин прибыл в Нур-Султан

Премьер-министр России примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан. В Нур-Султане он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в узком и расширенном составе.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства РФ, на заседании межправсовета планируется обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.

На заседании также будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего в области гражданского авиастроения. В частности, предусматривается утверждение плана мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах - членах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы.

По итогам планируется подписание решений межправсовета ЕАЭС, предусматривающих дальнейшее развитие экономической интеграции.

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Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссия
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