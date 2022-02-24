В России утвердили федеральный план лесоустроительных работ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Единый федеральный план работ по устройству лесов в России на 2022 год утвержден в четверг. Проектировать леса по новым правилам начнут весной на площади более 200 млн га, на эти цели в течение трех лет выделено 7,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Рослесинфорга.

Ранее передача функций по лесоустройству с регионального на федеральный уровень была инициирована зампредседателем правительства Викторией Абрамченко.

"Весной проектировать леса по новым правилам начнут в 478 лесничествах 67 регионов страны, общей площадью более 202 млн га или 17% от лесного фонда. Наибольший объем работ пройдет в Якутии - 21,2 млн га, Иркутской и Архангельской областях- - 20,7 и 19,1 млн соответственно", - говорится в сообщении.

Единый федеральный план лесоустройства состоит из четырех блоков: проектирование целевого назначения лесов, оценка объема леса и его качества, работы по определению видов и объемов мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению, проектирование лесничеств.

"Вести лесной учет может и должно только государство. Полные данные дадут возможность эффективно распланировать ведение лесного хозяйства на годы вперед. <…> На централизацию полномочий по лесному учету выделено 7,5 млрд рублей на три года. Объемы финансирования и площади лесоустройства будут увеличиваться через разные механизмы господдержки", - приводятся в сообщении слова директора Рослесинфорга Павла Чащина.

С1 января этого года Рослесинфорг назначен главным федеральным лесоустроителем. Это значит, что никакая другая организация в стране не сможет определять запасы древесины, породу и возраст деревьев, разрабатывать методику ухода, сохранения и воспроизведения лесов в отношении земель лесного фонда.