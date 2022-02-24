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Военная операция на Украине
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Песков назвал ожидаемой эмоциональную реакцию рынков на решение о военной операции РФ

По словам пресс-секретаря президента, были приняты все меры, чтобы период такой реакции был максимально кратким
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Реакция финансовой сферы на решение о военной операции по поддержке Донбасса ожидалась, и чтобы период такой реакции был максимально кратким, были приняты все меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг.

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"Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, был предприняты все необходимые меры", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что "был создан необходимый запас прочности". "Да, это неизбежная эмоциональная реакция, но в то же время она, несомненно, выровняется и уже примет более спокойный, осознанный характер в ближайшее время", - сказал Песков.

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