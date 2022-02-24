Москвич обратился в полицию из-за замороженных форекс-брокером $140 тыс.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Житель Москвы написал заявление в полицию после того, как не смог якобы из-за санкций снять $140 тыс. с личного счета на зарегистрированной в Ирландии биржевой онлайн-платформе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ОМВД России по Пресненскому району безработный житель Москвы сообщил, что в ходе осуществления торгов на бирже перевел через биткойн-кошельки на баланс личного торгового счета на платформе Global Finance Consulting Fairiprises Limited, зарегистрированной в Республике Ирландия, $140 000. В настоящее время заявитель не может вывести деньги со счета, так как сотрудники компании ссылаются на введенные в отношении РФ экономические санкции", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.