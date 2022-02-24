Эксперт: внутренние операции по картам РФ будут проходить несмотря на санкции

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Внутренние транзакции по картам в России будут осуществляться независимо от позиций Visa, Mastercard и санкций, сообщил ТАСС председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

"Утверждается, что в нынешнем состоянии российская платежная система является полностью автономной, все транзакции и даже проходящие по картам Visa и Mastercard замыкаются внутри России. Это означает, что независимо от позиции Visa и Mastercard и санкций внутренние транзакции по картам в России будут ходить", - сказал Достов. "Понятно, что в случае тяжелых санкций это будет первое практическое испытание автономной системы, причем очень стрессовое. В целом все должно работать, но возможны какие-то технические сбои, например, перестанет работать токенизация для ApplePay, SamsungPay и всех остальных", - добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. С лидерами республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

На пресс-конференции во вторник президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении ВЭБ и "оборонного банка". Санкции ЕС, Великобритании и США суммарно затронули шесть банков - ВЭБ, банк "Россия", ПСБ, ЧБРР, Генбанк и Индустриальный сберегательный банк. Евросоюз 23 февраля ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.

В 2014 году в РФ после того, как международные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции, был реализован проект создания собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан - надежным инструментом для осуществления платежей. Позднее был принят закон о Национальной системе платежных карт, который обязывает международные платежные системы перевести процессинг на территорию России.