ВТБ попросил юрлиц-клиентов временно не проводить операции и расчеты в долларах и евро

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ попросил клиентов - юридических лиц пока воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах и евро, говорится в рассылке кредитной организации для юрлиц.

"Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуем вам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах и евро в рамках обслуживания вашей организации в банке ВТБ", - отмечается в письме.

При проведении расчетов в других валютах банк также просит исключить "участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США и Европейского союза (ЕС) или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС, а также их дочерних структур".

Вместе с тем в кредитная организация подчеркивает, что работает в штатном режиме, все операции и сервисы доступны клиентам без ограничений. "Для обеспечения доступности всех систем и продуктов банка проработаны и приняты необходимые меры. В любой ситуации мы будем готовы использовать накопленный многолетний опыт и экспертизу, специальные инструменты и механизмы для защиты финансовых интересов и активов своих клиентов", - указывают в банке.