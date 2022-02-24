Малым экспортерам РФ рекомендовали на фоне санкций выходить на азиатские рынки

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российским экспортерам из сектора малого и среднего предпринимательства на фоне санкций стоит обратить внимание и переориентироваться на рынки азиатских стран, в том числе Китая и Индонезии. Такое мнение в четверг ТАСС высказал президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Нужно [малому экспортно-ориентированному бизнесу] выходить на новые рынки, более активно. Например, на китайский, на азиатские рынки. Потому что где-то в Европе [на фоне санкций] начнут ставить искусственные препоны и для российских поставщиков малого бизнеса. [Новыми рынками могут быть] Индия - большой рынок, Иран, к примеру, Индонезия", - сказал он.

Ранее Евросоюз ввел ограничительные меры против банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и Агентства интернет-исследований. США, Великобритания и другие страны объявили о намерении ввести "беспрецедентные" и "далекоидущие" санкции против РФ, пригрозив масштабными и серьезными последствиями для России.