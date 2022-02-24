Кубанский фонд развития промышленности докапитализировали на 1 млрд рублей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии приняли решение о докапитализации краевого фонда развития промышленности на 1 млрд рублей, что позволит создать условия для дальнейшего наращивания объемов производства в регионе. Об этом сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Индекс промышленного производства в прошлом году составил у нас 112,5%. Дополнительный миллиард рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Краснодарского края даст возможность поддержать наши предприятия, создать условия для дальнейшего наращивания ими объемов производства", - сообщил Бурлачко.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, благодаря деятельности промпредприятий происходит серьезное пополнение регионального бюджета. "Сегодня рост промышленности в Краснодарском крае выше, чем в среднем по стране. И это в том числе благодаря работе фонда", - сказал Кондратьев.

Кубань ежегодно наращивает объемы производства в металлургии, нефтепереработке, производстве машин и оборудования, в пищевой промышленности. Особое внимание уделяется субъектам малого и среднего бизнеса, занятых в деревообработке, мебельном, текстильном и швейном производстве.