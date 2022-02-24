{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кубанский фонд развития промышленности докапитализировали на 1 млрд рублей

Индекс промышленного производства в регионе в 2022 году составил 112,5%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии приняли решение о докапитализации краевого фонда развития промышленности на 1 млрд рублей, что позволит создать условия для дальнейшего наращивания объемов производства в регионе. Об этом сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Индекс промышленного производства в прошлом году составил у нас 112,5%. Дополнительный миллиард рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Краснодарского края даст возможность поддержать наши предприятия, создать условия для дальнейшего наращивания ими объемов производства", - сообщил Бурлачко.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, благодаря деятельности промпредприятий происходит серьезное пополнение регионального бюджета. "Сегодня рост промышленности в Краснодарском крае выше, чем в среднем по стране. И это в том числе благодаря работе фонда", - сказал Кондратьев.

Кубань ежегодно наращивает объемы производства в металлургии, нефтепереработке, производстве машин и оборудования, в пищевой промышленности. Особое внимание уделяется субъектам малого и среднего бизнеса, занятых в деревообработке, мебельном, текстильном и швейном производстве.

Теги
РоссияКраснодарский край
Flyone Armenia откроет рейсы в Москву
Регулярные рейсы по направлению Ереван - Москва - Ереван начнутся с 1 марта
Читать полностью