СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Шведская компания Vattenfall отменила заказы на поставки для АЭС из России после начала операции РФ на Украине. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.

"Мы глубоко обеспокоены серьезной ситуацией с безопасностью в Европе и вторжением России на Украину. Поэтому мы решили, что никаких запланированных поставок из России на наши атомные электростанции не будет до дальнейшего уведомления. Мы также не будем размещать новые заказы из России на наши атомные электростанции до особого распоряжения", - отмечается в сообщении.

Компания поясняет, что ее стратегия закупок основана на наличии нескольких поставщиков из разных стран, чтобы гарантировать независимость и безопасность поставок для АЭС. "Исходя из этого, у нас также есть планы по устранению возможных нарушений в поставках. Таким образом, эти решения не повлияют на работу наших атомных электростанций", - поясняется в пресс-релизе.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.