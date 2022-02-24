Отели юга России готовы продлить пребывание туристам только за полную стоимость

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Отели юга России готовы продлить пребывание туристам, которые сейчас не могут вернуться домой из-за ограничений воздушного сообщения, но только за полную стоимость. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"Сразу несколько крупных туроператоров (как многопрофильных игроков, так и компаний, формирующих турпродукт по России) рассказали "Вестнику АТОР" о том, что объекты размещения на курортах юга России сейчас не продлевают проживание туристам, которые не могут улететь домой из-за ограничений воздушного сообщения на время спецоперации ВС РФ на Украине, ни на каких иных условиях, кроме полной оплаты по рыночной цене", - говорится в сообщении.

АТОР направила в Ростуризм обращение с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию. Туроператоры "выражают удивление", почему отели в такой момент не предлагают бесплатно продлить проживание клиентам, добавили в ассоциации.

Ранее Ростуризм попросил отельеров с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг. При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов ведомство попросило также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий.

Росавиация 24 февраля сообщила, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе приостановлена.