McDonald's временно закрывает рестораны по всей Украине

ТАСС, 24 февраля. Корпорация McDonald's объявила в четверг, что все рестораны ее сети на Украине временно будут закрыты.
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Об этом сообщило на своей странице в Instagram представительство компании на Украине.
"Дорогие наши посетители! Все наши рестораны на Украине останутся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради своей безопасности", - говорится в сообщении.
В сети ресторанов добавили, что "очень хотят снова открыть свои двери" для посетителей.