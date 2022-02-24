McDonald's временно закрывает рестораны по всей Украине

ТАСС, 24 февраля. Корпорация McDonald's объявила в четверг, что все рестораны ее сети на Украине временно будут закрыты.

Об этом сообщило на своей странице в Instagram представительство компании на Украине.

"Дорогие наши посетители! Все наши рестораны на Украине останутся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради своей безопасности", - говорится в сообщении.

В сети ресторанов добавили, что "очень хотят снова открыть свои двери" для посетителей.