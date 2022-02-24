Ставрополье сократит уровень госдолга на 5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на погашения уровня государственного долга региона 5 млрд рублей, что более чем на 60% превышает объем погашения прошлого года. Об этом сообщил и. о. председателя контрольно-счетной палаты региона Сергей Горло.

"Если в прошлом году сокращение уровня государственного долга края составило порядка 3 млрд рублей, то рассматриваемым законопроектом предлагается сократить объем государственного долга на 5 млрд 16 млн рублей, и утвердить его в сумме 29 млрд 350 млн рублей", - сказал он на заседании краевой Думы по рассмотрению бюджетных корректировок.

Депутаты краевого парламента утвердили внесение корректировок в краевой бюджет сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. Объемы доходов краевого бюджета увеличены почти на 1 млрд рублей. Источником стали налоговые и неналоговые доходы, субсидии из федерального бюджета.

Расходы краевого бюджета увеличены на сумму более 8 млрд рублей. Значительная часть этой суммы как раз будет направлена на сокращение объемов заимствований краевого бюджета. "Мы планировали 5 млрд рублей занимать в коммерческих организациях, сейчас предлагается этого не делать и сократить заимствования. <…> Долговая нагрузка бюджета Ставрополья снижается до почти 38%. За счет того, что мы планируем меньше занимать в коммерческих банках, 340 млн рублей у нас экономия только на процентах", - пояснила на заседании зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

Часть средств увеличенных расходов направят на вложения в строительство социальных объектов, на увеличение объемов резервного и дорожного фондов края, на увеличение оплаты труда работникам бюджетной сферы. В результате внесенных корректировок доходы краевого бюджета утверждены в сумме 145,5 млрд рублей, расходы в сумме 160,4 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета увеличился на сумму более 7 млрд рублей до 14,9 млрд рублей (9,3% от расходов бюджета края). На заседании отмечалось, что источником погашения дефицита бюджета будут средств, сложившиеся по состоянию на 1 января 2022 года.