Подпавшие под санкции суда Fesco продолжают работать

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Подпавшие под санкции США из-за сотрудничества с Промсвязьбанком теплоходы "Феско Магадан" и "Феско Монерон" продолжают работать в рамках перевозок между Владивостоком и Магаданом. Об этом говорится в сообщении группы.

"Теплоходы транспортной группы Fesco "Феско Магадан" и "Феско Монерон" продолжают свою работу в рамках морского каботажного сервиса "Феско Магадан лайн", соединяющего Владивосток и порт Восточный с Магаданом", - сказали в группе.

В сообщении отмечается, что сейчас теплоход "Феско Магадан" с контейнерами и генеральными грузами на борту следует в порт Магадан. Ориентировочная дата прибытия - 28 февраля. При этом "Феско Монерон" движется в обратном направлении, курсом из Магадана на порт Восточный. Плановая дата прибытия - 25 февраля.

Ранее Fesco сообщила, что эти суда оказались в санкционном списке Министерства финансов США исключительно вследствие особенностей финансирования и статуса лизингодателя: оба судна находятся на балансе "ПСБ Лизинг", которое изначально оказалось под санкциями США. Fesco приступила к выводу судов из лизинга и прекращению отношений с "ПСБ Лизинг", что должно стать основанием для исключения судов из санкционного списка.

О компании

Транспортная группа Fesco - транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. Парк фитинговых платформ в управлении группы составляет более 8 тыс. единиц. Парк контейнеров составляет более 100 тыс. TEU. Флот группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.