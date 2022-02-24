Кабмин подготовил меры по защите финрынков и российских компаний от санкций

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ проинформировало о готовности мер по защите финансовых рынков и крупнейших отечественных компаний от санкций и иных угроз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина, распространенном в четверг.

"В правительстве России сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации", - указывается в сообщении пресс-службы.

"На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз", - подчеркнули в кабмине.

"Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", - указывается в сообщении пресс-службы.

В правительстве добавили, что на ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приостановлены. "Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях в 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений", - пояснили в кабмине.

В сообщении отмечается, что Минфин совместно с Банком России "продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности".