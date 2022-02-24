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Аукционы по размещению ОФЗ приостановят на ближайшие недели

Аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены на ближайшие недели - кабмин РФ.

Дуров объяснил сбои в работе европейского кластера Telegram беспрецедентной нагрузкой
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