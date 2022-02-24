Спрос на поезда из южных городов России после закрытия аэропортов вырос в несколько раз

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спрос на билеты на поезда из южных городов России вырос в несколько раз из-за закрытия аэропортов на юге страны и отмены рейсов, сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

"Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, что спрос на ж/д билеты из южных городов России вырос в несколько раз на фоне новостей о закрытии аэропортов на юге стране и массовой отмене рейсов", - отметили в аналитическом центре.

Больше всего спрос вырос на билеты из Симферополя - почти в 19 раз. Спрос на билеты из Анапы подскочил примерно в 14 раз, из Белгорода - в восемь раз. Число купленных билетов за первые 12 часов 24 февраля сравнивалось со средним уровнем спроса в эти же часы с 17 по 23 февраля.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре Туту.ру, не стоит отменять рейс самостоятельно. Эксперты поясняют, что в случае вынужденного возврата, связанного с невозможностью компании осуществить перевозку, деньги за билет возвращаются полностью. При этом в случае возврата пассажиром билета на фактически еще не отмененный рейс он получит лишь часть денег за него.