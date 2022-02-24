Польша располагает достаточными запасами нефти и топлива

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Польша располагает запасами нефти и топлива, достаточными для обеспечения поставок в кризисной ситуации. Об этом заявила в четверг в "Твиттере" министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"Польша располагает запасами нефти и топлива, которые являются проверенным механизмом обеспечения поставок сырья в кризисной ситуации", - написала она.

По ее словам, в связи с событиями на Украине Польша находится в постоянном контакте с США и другими членами Международного энергетического агентства. "Постоянно проводится оценка ситуации на рынке энергии, обсуждаются меры, которые в случае необходимости будут запущены для обеспечения снабжения рынка нефтью и топливом", - отметила Москва.

Около 50% поставляемой в Польшу нефти поступает из России.