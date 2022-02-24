{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Польша располагает достаточными запасами нефти и топлива

Около 50% поставляемой в Польшу нефти поступает из России

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Польша располагает запасами нефти и топлива, достаточными для обеспечения поставок в кризисной ситуации. Об этом заявила в четверг в "Твиттере" министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"Польша располагает запасами нефти и топлива, которые являются проверенным механизмом обеспечения поставок сырья в кризисной ситуации", - написала она.

По ее словам, в связи с событиями на Украине Польша находится в постоянном контакте с США и другими членами Международного энергетического агентства. "Постоянно проводится оценка ситуации на рынке энергии, обсуждаются меры, которые в случае необходимости будут запущены для обеспечения снабжения рынка нефтью и топливом", - отметила Москва.

Около 50% поставляемой в Польшу нефти поступает из России.

Теги
ПольшаВоенная операция на Украине
Кабмин подготовил меры по защите финрынков и российских компаний от санкций
В правительстве добавили, что на ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа приостановят
Читать полностью