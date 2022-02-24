"Почта России" временно приостанавливает прием отправлений на Украину

"Логистические центры и сервисы "Почты России" работают в штатном режиме. Но из-за того, что авиасообщение в ряде городов на юге России остановлено, мы перестраиваем маршруты доставки почты и меняем авиадоставку в эти и из этих городов на доставку наземным транспортом. Также возможны сбои в международном авиасообщении. В связи с чем сроки доставки могут быть увеличены. Мы временно приостанавливаем прием отправлений в Украину и рассматриваем варианты транзитной доставки через другие страны", - говорится в сообщении компании.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.