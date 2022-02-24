{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Власти ЕС запретили полеты в воздушном пространстве Украины

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Европейские власти с учетом ситуации вокруг Украины распорядились запретить полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, а также соседних территорий. Об этом сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на Управление гражданской авиации Италии.

"С сегодняшнего дня, 24 февраля 2022 года, европейские власти запретили полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, а также соседних территорий в целях обеспечения безопасности полетов", - говорится в заявлении.

Итальянские авиакомпании, в частности ITA Airways (бывшая "Алиталия"), не осуществляют полеты на Украину, а также не возобновили полеты по российским и многим другим маршрутам, прерванным из-за пандемии.

Теги
УкраинаИталияВоенная операция на Украине
Кабмин подготовил меры по защите финрынков и российских компаний от санкций
В правительстве добавили, что на ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа приостановят
Читать полностью