Власти ЕС запретили полеты в воздушном пространстве Украины

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Европейские власти с учетом ситуации вокруг Украины распорядились запретить полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, а также соседних территорий. Об этом сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на Управление гражданской авиации Италии.

"С сегодняшнего дня, 24 февраля 2022 года, европейские власти запретили полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, а также соседних территорий в целях обеспечения безопасности полетов", - говорится в заявлении.

Итальянские авиакомпании, в частности ITA Airways (бывшая "Алиталия"), не осуществляют полеты на Украину, а также не возобновили полеты по российским и многим другим маршрутам, прерванным из-за пандемии.