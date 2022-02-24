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Дуров объяснил сбои в работе европейского кластера Telegram беспрецедентной нагрузкой

Павел Дуров Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images
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Павел Дуров
© Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил сбои в работе европейского кластера беспрецедентной нагрузкой на него.

"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

"Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений", - добавил он.

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