Дуров объяснил сбои в работе европейского кластера Telegram беспрецедентной нагрузкой

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил сбои в работе европейского кластера беспрецедентной нагрузкой на него.

"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

"Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений", - добавил он.