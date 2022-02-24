Валовой продукт города Санья на Хайнане в 2021 году вырос на 12,1%, до $13,2 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 24 февраля. /ТАСС/. Валовой продукт курортного города Санья на китайском острове Хайнань в 2021 году составил 83,5 млрд юаней (примерно $13,2 млрд), увеличившись на 12,1%. Как сообщило статистическое управление провинции, это прежде всего объясняется динамичным развитием сферы услуг.

По данным ведомства, темы роста соответствующего сектора, обеспечившего более чем 96% в структуре увеличения валового продукта, за 12 месяцев достигли 16,1%. У сельского хозяйства и промышленности они оказались на уровне 3,8% и 0,1% соответственно. Благодаря устойчивой положительной тенденции доходы местного бюджета повысились на 6,1%, до 11,7 млрд юаней ($1,8 млрд). Расходы изменились менее значительно - на 1,4%, до 20,2 млрд юаней (примерно $3,1 млрд).

Как уточнило управление, по объему потребления Санья занимает первую позицию среди 19 городов и уездов Хайнаня. Розничные продажи местных магазинов беспошлинной торговли в 2021 году выросли на 76,4%, до 38,1 млрд юаней ($6 млрд).

Согласно опубликованным данным, за указанный период Санья посетили свыше 21,6 млн туристов (рост на 19,7%). Благодаря им город обеспечил приток финансовых средств в размере 74,7 млрд юаней ($11,8 млрд). На этом фоне среднедушевой годовой доход его жителей составил 37 762 юаней ($5 967), увеличившись на 9%.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.