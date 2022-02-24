Veon создал сеть, которая обеспечивает доступ к услугам при приостановке мобильной связи

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Компания Veon разработала сеть Always On Network, которая позволяет пользоваться важными приложениями даже в случае приостановки мобильной связи. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Служба Always On Network позволит продолжать предоставлять цифровые финансовые услуги, даже если услуги мобильной голосовой связи и обмена сообщениями были приостановлены из соображений безопасности. В 2020 году такие отключения произошли в 29 странах и имели место 155 раз. Финансовый ущерб, нанесенный отключением сети, оценивается в $23,6 млн на 10 млн населения в день", - говорится в сообщении.

В релизе также сказано, что Veon планирует развернуть новую услугу в Пакистане через своего оператора мобильной связи Jazz при условии получения одобрения соответствующих органов.

Veon - международная телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и интернет-услуги. "Вымпелком" (бренд "Билайн") входит в группу компаний. Помимо Пакистана, Veon владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире и Бангладеш. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением голландского штихтинга (форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов). В свободном обращении находится 43,8% акций компании.