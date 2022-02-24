Цена газа в Европе в ходе торгов кратковременно поднималась выше $1 500 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг кратковременно поднималась выше $1 500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло впервые с 23 декабря 2021 года.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 501,9 за 1 тыс. куб. м, или €129,685 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до около $1 450. Общий рост цены газа с начала дня составляет более 40%.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В среду президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия России на Украине. Ранее 21 февраля Путин заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.