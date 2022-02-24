Расходы бюджета Нижегородской области увеличили на 6%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли в двух чтениях изменения в закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы на 2022 год увеличили на 596,3 млн рублей, до 228,9 млрд рублей, расходы - на 13,5 млрд рублей, до 250,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.

"С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2022 год составят: доходы - 228,9 млрд рублей (увеличены на 596,3 млн рублей), расходы - 250,4 млрд рублей (увеличены на 13,5 млрд рублей), дефицит - 21,5 млрд рублей (увеличен на 12,9 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что увеличение дефицита бюджета связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2022 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета. Увеличение дефицита не ведет к увеличению объема государственного долга.

В Заксобрании добавили, что увеличены налоговые и неналоговые доходы на 738 млн рублей, из них за счет налога на прибыль организаций - на 130 млн рублей, налога на доходы физических лиц - на 608 млн рублей. Увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 1,8 млрд рублей, в том числе на модернизацию школьных систем образования регион получит 606,5 млн рублей. На финансирование дорожной деятельности Нижегородская область получит 1,2 млрд рублей. Дополнительно 560 млн рублей планируется направить на финансовое обеспечение лекарствами льготных категорий граждан и людей с орфанными заболеваниями.

"Те изменения в бюджет, которые мы принимаем, остаются предельно актуальными, тем более с учетом социальной значимости. Прошу депутатов интенсифицировать принятие решений и ничего не ставить на паузу", - приводит пресс-служба слова нижегородского губернатора Глеба Никитина.

В конце декабря 2021 года депутаты приняли во втором и окончательном чтении закон об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы областного бюджета были спрогнозированы в объеме 228,4 млрд рублей, расходы - 236,9 млрд рублей, дефицит - 8,5 млрд рублей.