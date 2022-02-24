НАУФОР заявила, что инфраструктура способна выдержать происходящие потрясения на рынке РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Условия, в которых находится российский фондовый рынок, беспрецедентны по масштабу переживаемой им трансформации. Однако созданная за многие годы инфраструктура надежна, чтобы выдержать подобные изменения, обеспечить стабильность, своевременность расчетов и поддержку индустрии фондового рынка, сообщили в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Там также добавили, что российский фондовый рынок находится в условиях, когда цены финансовых инструментов не отражают их реальную стоимость. "В сложившейся ситуации инвесторам в ценные бумаги следует проявить здравый смысл и не принимать эмоциональных решений о продаже подешевевших активов", - рекомендуют в ассоциации.

Там также предостерегли граждан-инвесторов от спекулятивных операций, в том числе от операций с использованием заемных средств, чтобы избежать финансовых потерь. "Российскому фондовому рынку предстоит пройти через период высокой волатильности, которая приводит к убыткам большинство неопытных инвесторов, пытающихся спекулировать", - добавили там.

Ранее торги акциями на Московской бирже и на СПБ бирже приостанавливались в связи с резким обвалом на российских площадках на фоне военных действий в Украине. Российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года.