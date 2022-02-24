"Трансконтейнер" заявил, что работает в штатном режиме в России и за рубежом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Оператор контейнерных перевозок "Трансконтейнер" работает в штатном режиме, движение внутренних и международных поездов идет по графикам, сообщила компания.

"Принимая во внимание напряженную геополитическую ситуацию, а также наличие слухов, спекуляций и противоречивой информации относительно ситуации на западных границах РФ, ПАО "Трансконтейнер" сообщает о том, что операционная деятельность компании осуществляется в штатном режиме - движение поездов в международном и внутреннем сообщении происходит с соблюдением графиков, работа терминалов ведется в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Компания осуществляет транзитные перевозки через российско-польские и белорусско-польские пограничные переходы. "ПАО "Трансконтейнер" оказывает логистические услуги в полном объеме и в соответствии со своими обязательствами перед клиентами по всем действующим маршрутам и направлениям", - отметил оператор.

"Мы полагаем, что наших ресурсов и компетенций достаточно для обеспечения стабильной деятельности компании даже в таких непростых условиях", - добавляет "Трансконтейнер".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.