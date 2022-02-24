Польша корректирует законодательство для перевода на евростандарты своего участка "Ямала"

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Польши работают над изменением законодательства, чтобы польский участок газопровода "Ямал - Европа" функционировал в соответствии с европейскими стандартами. Об этом рассказал в беседе с ТАСС польский эксперт в области энергетики и международных отношений, главный редактор портала BiznesAlert.pl Войчех Якубик.

"В Польше происходят законодательные изменения, которые полностью приведут функционирование Ямальского газопровода в соответствие с европейскими стандартами, предоставив право польскому оператору Gaz-System назначать тарифы", - добавил Якубик и подчеркнул, что "речь идет не об экспроприации EuRoPol Gaz, в которой PGNiG и "Газпром" имеют доли". "Эта компания пока останется владельцем трубы", - резюмировал он.

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. метров газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы, состоящего из 683 км линейной части и пяти компрессорных станций, является компания EuRoPol Gaz - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво"). Они имеют по 48% акций. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.

17 мая 2020 года истек срок действия соглашения по транзиту российского газа по территории Польши в Германию. Теперь транзит по "Ямалу" осуществляется на основании аукционов.

Польша с 2026 года планирует начать использовать расположенный на польской территории участок газопровода "Ямал - Европа" на нужды своей сети передачи газа. Соответствующее положение содержится в проекте 10-летнего плана развития газовой транспортной системы страны на 2022-2031 годах.