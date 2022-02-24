Уровень безработицы в Калужской области сократился почти в три раза за год

КАЛУГА, 24 февраля. /ТАСС/. Около 2,3 тыс. человек зарегистрированы в Калужской области в качестве безработных, уровень безработицы к началу февраля составил 0,4%, что почти в три раза меньше, чем в тот же период 2021 года. При этом на предприятиях и в организациях региона свободными остаются свыше 14,1 тыс. рабочих мест, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"Численность безработных на конец января 2022 года составила 2 342 человека, а уровень регистрируемой безработицы - 0,4% (на конец января 2021 года - 6 235 человек и 1,16% соответственно)", - говорится в сообщении.

По состоянию на конец января областная база вакансий насчитывала 14 148 мест. Из них свыше 8,9 тыс. - рабочие специальности со средней заработной платой около 29 тыс. рублей.

Наибольшую потребность работодатели испытывают в водителях автомобиля, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах. "Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, полицейские", - отметили в пресс-службе.