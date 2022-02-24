Продажи туров за рубеж снизились в пять раз из-за роста курсов валют

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Среднесуточные продажи туров за рубеж снизились в пять раз из-за роста курсов доллара США и евро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе туроператора Intourist.

"Среднесуточные продажи на выездных направлениях на фоне роста курсов доллара США и евро упали в пять раз", - говорится в сообщении.

При этом продажи туров по России остались на прежнем уровне, отметили в компании. Туроператор не фиксирует массовых аннуляций туров, но получает множество вопросов от турагентств и туристов о порядке действий в сложившейся ситуации. Всем клиентам "Интуриста", кто до 3 марта собирался вылететь на отдых в Крым, Сочи, Анапу и соседнюю республику Абхазия, предлагается перенос сроков поездки или аннуляция туров с полным возвратом денежных средств.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил ТАСС, что продажи туров у компании снизились на 50%, туристы "взяли паузу" и ждут развития ситуации. По его словам, аннуляции туров только начались и ожидаются завтра. До 2 марта должны улетать из аэропортов Сочи, Симферополя и Анапы около 500 клиентов туроператора. Пока большинство из них продлевает проживание в отелях, надеясь, что рейсы состоятся. Туроператор ожидает дополнительных поездов и обсуждает другие варианты возврата туристов. Сегодня не смогли вернуться домой около 80 клиентов компании. Им предлагается перенос вылета или возврат 100% средств, отметил гендиректор "Дельфина".

В пресс-службе "Русского экспресса" сказали ТАСС, что компания начала получать заявки на аннуляции туров. Также от агентов и туристов поступает много вопросов о возможном размере штрафных санкций при аннуляции поездок. Текущие продажи туров у "Русского экспресса" сократились примерно на 40%, добавили в компании.