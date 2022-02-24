ЦБ расширил ломбардный список и снизил рейтинговые требования к некоторым бумагам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Банк России с учетом изменения ситуации на финансовом рынке расширил ломбардный список (перечень ценных бумаг, которые ЦБ готов принять в качестве залога при предоставлении кредитов коммерческим банкам) и снизил рейтинговые требования к ряду ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк России с учетом изменения ситуации на финансовом рынке в целях поддержания бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранения возможности кредитных организаций по привлечению ликвидности в рамках операций рефинансирования принял решение о расширении ломбардного списка за счет включения в него ряда выпусков облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и еврооблигаций", - отмечается в сообщении.

Одновременно ЦБ принял решение о снижении требований к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций и еврооблигаций, включаемых в ломбардный список.

С 25 февраля 2022 года для облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, облигаций субъектов Российской Федерации и облигаций муниципальных образований минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска (эмитента) будет установлен на уровне "А-(RU)" / "ruA-" по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО "Эксперт РА".

Минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска для долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами - нерезидентами Российской Федерации, будет установлен на уровне "ВВ-" / "Ва3" по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings / Moody’s Investors Service.