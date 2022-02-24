ФАС разработала новую методику расчета предельной стоимости техосмотра

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. ФАС подготовила проект новой методики расчета предельного размера платы за проведение техосмотра (ТО) транспортных средств, следует из проекта приказа службы, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Документ был разработан в рамках реализации "дорожной карты" по реформированию и оптимизации процедуры техосмотра, а также в связи с принятием закона об отмене обязательного ТО, пояснили ТАСС в пресс-службе регулятора.

В случае принятия новая методика должна вступить в силу 1 сентября текущего года. ФАС предлагает дополнить существующую формулу расчета максимальной допустимой стоимости ТО "коэффициентом загрузки операторов техосмотра". Данный показатель будет зависеть, в частности, от пропускной способности пункта, осуществляющего техосмотр, количества таких пунктов и количества транспортных средств, зарегистрированных в регионе, которым необходимо пройти ТО, пояснили в ФАС. Регулятор рассчитывает, что данный коэффициент позволит варьировать стоимость ТО в зависимости от загрузки оператора в конкретном регионе.

"Предельный размер платы будет устанавливаться высшими исполнительными органами государственной власти регионов не менее, чем на один календарный год. Это будет происходить на основании подаваемых операторами техосмотра данных о раздельном учете доходов и расходов по видам деятельности. В случае, если информацию в установленный срок представят менее 50% операторов в регионе, то предельный размер платы за проведение техосмотра на последующий год будет рассчитан методом индексации ранее установленного предельного размера платы на прогнозный показатель инфляции Минэкономразвития", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС считают, что обновленный способ расчета обеспечит баланс интересов потребителей и операторов, а также позволит сделать более прозрачным тарифообразование на услуги техосмотра. "С учетом отмены обязательного техосмотра и предполагаемого сокращения спроса необходима корректировка формулы расчета размера платы за проведение техосмотра, предлагаемая методикой. Она, с одной стороны, позволит сохранить для рынка операторов (услуг ТО - прим. ТАСС), которые в большинстве своем являются субъектами малого и среднего бизнеса, а с другой - доступность услуги по проведению техосмотра для потребителей", - добавили в ведомстве.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ. Документ освободил от ТО легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд.