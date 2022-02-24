Райффайзенбанк на Украине заблокировал счета граждан России и Белоруссии

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Райффайзенбанк на Украине в четверг полностью заблокировал счета российских и белорусских граждан в стране. Об этом ТАСС сообщили в кредитной организации.

"Полностью заблокированы банковские счета граждан России и Беларуси, возможности пользоваться банковскими картами, средствами на картах и счетах", - сказал собеседник агентства.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что ввел несколько ограничений в работу банковской системы. В частности, ограничил снятие наличных средств со счетов клиентов в объеме более 100 тыс. гривен (около 3 420 долларов) в день, запрещена выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте. Приостановлена работа валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами, введен мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей, приостановлено осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков, остановлено осуществление обслуживающими банками расходных операций "по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины". Без ограничений остаются безналичные расчеты правительства, доступ к сейфовым ячейкам, внесение наличных в банкоматах.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.