"Руспродсоюз": рост курса валют может отразиться на себестоимости продуктов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Рост курса валют в России может отразиться на себестоимости продуктов питания. Такую точку зрения ТАСС высказали в ассоциации "Руспродсоюз".

"Курс доллара уже обновил исторические максимумы. Пока делать какие-либо серьезные прогнозы преждевременно, однако если ситуация с ростом валют продолжится, это может отразиться на себестоимости продуктов питания. Ведь в различной доле валютная составляющая присутствует во всех технологических цепочках производства продовольствия", - считают в ассоциации.

По данным "Руспродсоюза", не меньшее влияние будут оказывать возможность поставок грузов по привычным транспортным коридорам и последствия изменения логистических путей.

"Чтобы не допустить серьезного роста цен и обеспечить предложение продуктов питания на полке, в случае продолжительного роста курса валют, товаропроводящей цепочке и курирующим министерствам уже сейчас важно выработать справедливые условия поведения, при необходимости включающие оперативную корректировку цен", - считают в "Руспродсоюзе".