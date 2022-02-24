Saxo Bank закрыл клиентам доступ к российским активам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Saxo Bank уведомил о невозможности приобретения клиентами российских активов, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. Имеющие открытые позиции в российских активах клиенты могут только сократить их при условии, что инструмент торгуется.

"23 февраля мы выпустили уведомление для клиентов, имеющих открытые позиции в акциях, ETF, взаимных фондах, облигациях или производных инструментах, связанных с российским рынком. Клиентам сообщается, что все такие инструменты переведены в режим "только сокращение", что означает, что клиенты не могут увеличивать свой рыночный риск по этим инструментам. При этом клиенты могут сокращать или закрывать имеющиеся позиции при условии, что инструмент торгуется", - отметили в банке.

Изменение внесено ввиду того, что инструменты, связанные с российским рынком, в настоящее время подвержены повышенным рискам, включая значительные колебания цен, низкую ликвидность и возможные перебои в доступе к рынку в результате государственных санкций или ограничений, налагаемых участниками рынка и торговыми площадками, пояснили в Saxo Bank.

При этом клиенты могут продолжать торговать валютными парами с российским рублем без дополнительных маржинальных требований или торговых ограничений. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и будем принимать меры в соответствии с указаниями официальных органов и рыночной ситуацией", - добавили в банке.